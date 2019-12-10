Николай Носков дал первый концерт после инсульта. Видео
10 декабря 2019 21:24
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Выступление под названием "Живой" состоялось 9 декабря в "Крокус сити холле". Поддержать музыканта пришли многие коллеги, некоторые из них даже разделили с Носковым сцену. Так, в концерте приняли участие Александр Розенбаум, Валерий Сюткин, Слава, Наргиз Закирова, Диана Арбенина и другие звёзды.
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала в своём инстаграме видео с концерта и поблагодарила всех, кто вышел на сцену и просто разделил этот день с Носковым.
Видео здесь.
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