Николай Дроздов объявил об уходе из передачи «В мире животных»
11 июня 2019 21:50
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Дроздов сообщил, что новые выпуски «В мире животных» с его участием не снимаются уже порядка полугода. «Если видите на «Карусели» выпуски с моим участием, то это прежние записи — «ретро». У них там море этих старых записей. Я не возражаю — пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну», — сказал он.
Отвечая на вопрос, может ли он передумать и вернуться на телевидение, Дроздов ответил: «Нет. С какой радости?». В то же время он подтвердил, что продолжит преподавать в МГУ, где он работает на географическом факультете.
Дроздов напомнил, что получил тяжелые травмы в начале зимы. «Я же когда упал — четыре перелома получил. Товарищ Ленин не помните, что сказал по этому поводу? Он писал, обращаясь к пожилым людям: «Лечиться, лечиться и лечиться!» — сказал он.
20 июня Николаю Дроздову исполнится 82 года. Телепередачу «В мире животных» он вел с 1977 года. За эти годы широкую известность получила заставка телепередачи, выходившая под музыку La Peregrinacion аргентинского композитора Ариэля Рамиреса (также известна как «Жаворонок»).
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Отмечается, что рядом с ними во время полёта будет находиться бригада реаниматологов и хирургов. Здравоохранение
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