Никита Высоцкий заявил в суде, что не верит в имитацию сердечного приступа Ефремовым

99

"Я видел сообщения СМИ, что он имитирует сердечный приступ, что хочет уйти от ответственности, но этого не может быть. Ефремову плохо и больно", - заявил Высоцкий. Он также подчеркнул, что журналисты "делают Ефремова рецидивистом и мерзавцем", а также создают обвиняемому такой имидж, чтобы он получил максимально жесткое наказание."Он ответственный человек, серьезный, волевой и верующий. У него шестеро детей, он ответственный отец. Михаил был шесть раз женат. Со всеми женами он сохранил отношения, помогал и продолжает помогать. Он не такой, каким его рисуют в СМИ", - сказал Высоцкий. По словам свидетеля, Ефремов сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине, страдающей онкологическим заболеванием, давал деньги благотворительным фондам. "При этом он много работал - 220 из 365 дней в году снимался в фильме про милицию. Трудился в театре, занимался режиссурой, проектом "Гражданин поэт". Он труженик", - отметил Высоцкий.Высоцкий заявил, что Ефремов собирался оказать материальную помощь потерпевшим по своему делу и готов это сделать сейчас. "Мы обсуждали это с женой Ефремова Соней и с адвокатом. Михаил сразу понял: это сделать надо. Мы пытались сделать предложение о материальной помощи всем: и официальным потерпевшим, и сожительнице погибшего. Но все уперлось в позицию адвокатов потерпевших, которые против этого. Тем не менее, я уверен, что Ефремов и сейчас им готов помочь материально", - сказал Высоцкий.Он заявил, что Ефремов и родственники погибшего в ДТП с его участием не договорились о компенсации из-за большого количества посредников, которые им помешали."Слишком много людей рассказывали Ефремову, что надо было бы сделать, и слишком много людей рассказывали родственникам Захарова, что надо было бы сделать. Из-за этого получилось то, что получилось. Некоторые из этих людей даже сидят в зале. Но я уверен, что пройдет время, немного все утихнет, и люди найдут способы и пути для примирения и договоренности", - сказал Высоцкий.Он также пояснил, что по просьбе семьи Ефремова на похороны погибшего Сергея Захарова приехал артист Сергей Гармаш и привез венок. "Потом, как я понял, этот венок выбросили в помойку", - сказал Высоцкий.Свидетель защиты заявил, что Ефремов получил серьезные травмы после автоаварии. "Я приехал на место ДТП вскоре после того, как оно произошло. Миша был в шоковом состоянии, его увозили на медобследование. Я хотел поехать с ним, но меня не пустили. После этого обследования я увидел Мишу еще раз - на нем живого места не было. У него были повреждения на руках, ногах, на животе", - сказал Высоцкий. Он отметил, что не знает, почему эти повреждения не фигурируют в судебных документах.По словам Высоцкого, Ефремов иногда страдал от провалов в памяти из-за большого количества выпитых спиртных напитков."Если меня спросить, были ли ситуации, когда мне Ефремов говорил, что совершенно не помнит происходящего в тот или иной день, то да, такое бывало. Это бывало в те дни, когда мы с Ефремовым крепко выпивали", - сказал Высоцкий. Ранее Ефремов заявил, что ничего не помнит про день, когда произошло смертельное ДТП.В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сообщил ТАСС, что Высоцкий ранее подтвердил ему, что "Ефремов был в шоке от аварии, в которую попал".По словам Высоцкого, Ефремов не является наркозависимым, однако страдает из-за проблем с алкоголем. "Я не помню и не видел его под воздействием наркотиков. В силу жизненного опыта я могу отличить наркотическое опьянение от алкогольного. Такого у Миши не было. С алкоголем у него проблемы были, это правда", - заявил Высоцкий.Фото: "Известия"