Несовершеннолетние, находящиеся в СИЗО, получили подарки от руководства уголовно-исполнительной системы СО

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В канун Нового года поздравить несовершеннолетних в следственных изоляторах приехали заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Игорь Третьяков и начальник отдела воспитательной, социальной работы полковник внутренней службы Александр Дерябин.Сегодня в следственных изоляторах содержится 21 несовершеннолетний следственно-арестованный, чей приговор еще не вступил в законную силу. Офицеры пожелали им поскорее вернуться домой и больше никогда не попадать в подобные учреждения и вручили сладкие подарки, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области