159

В ходе практических действий на Рощинском полигоне миротворцы отработали различные способы борьбы с разведывательно-поисковыми и диверсионными группами условного противника, ведение разведки с применением беспилотников и наземных средств разведки, выполнили задачи по вклиниванию между условно-конфликтующими сторонами, охране административных объектов, сопровождению колонн с гуманитарной помощью.«Нерушимое братство-2019» будет проводиться в рамках совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2019» КСОР ОДКБ.В нем помимо российской стороны примут участие представители вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Учение будет направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества, передает пресс-служба ЦВО.