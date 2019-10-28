Немецкий депутат раскритиковал западную политику антироссийских санкций

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"Я приветствую требование моих коллег и абсолютно его поддерживаю. Запад должен, наконец, принять к сведению, что в одном общем доме под названием Европа живут и наши русские соседи. Те, кто хочет навсегда обеспечить мир в Европе, должны прекратить политику раскола в отношении России", - заявил Линдеманн, чье заявление цитирует представитель бюро депутата в понедельник."Непозволительно, чтобы правительство (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель ставило экономические и геостратегические интересы США выше интересов Германии", - добавил Линдеманн, пояснив на примере газопровода "Северный поток-2", что "США хотят поставлять нам свой газ на кораблях через Атлантику, поэтому они пытаются помешать строительству этого газопровода, столь важного для Германии и Европы, это совершенно неприемлемо"."Мы живем в общей Европе с нашими русскими соседями, хорошо осознаем это благодаря нашей истории, хотим в мире и дружбе строить свое будущее, торговать друг с другом", - заявил депутат.Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Совет ЕС официально продлил на полгода в конце июня экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Кроме того, ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года.