Не выдали чек – обратись в налоговую инспекцию
11 сентября 2019 14:23
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Кроме того, при осуществлении некоторых видов деятельности также можно не применять контрольно-кассовую технику (статья 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»), например, таких как:
•обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций;
•торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой;
•торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином, сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами;
•прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней;
•ремонт и окраска обуви;
•изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;
•присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;
•реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов;
•розничная продажа бахил.
На каждом кассовом чеке, сформированном онлайн-кассой, должен содержаться двухмерный QR-код, благодаря которому покупатели (клиенты) могут его проверить с помощью бесплатного мобильного приложения ФНС России «Проверка чеков». Как отмечают в УФНС России по Самарской области, отсутствие QR-кода на кассовом чеке свидетельствует о нарушении продавцом законодательства о применении ККТ.
«Если Вам не выдали кассовый чек или выдали платежный документ без содержащегося на нем QR-кода, сразу обращайтесь в любой территориальный налоговый орган. В каждом налоговой инспекции Самарской области организованы места для сбора кассовых чеков и обращений по вопросу применения контрольно-кассовой техники. Подать жалобу можно и в электронном виде на официальном сайте ФНС России через специальный сервис «Обратиться в ФНС России», — подчеркивает начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Самарской области Константин Магда. — По каждому такому обращению проводятся контрольные мероприятия с дальнейшим привлечением при наличии оснований виновных лиц к административной ответственности».
Необходимо напомнить, что ч. 2 ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за неприменение ККТ в виде административного штрафа:
•на должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей;
•на юридических лиц — от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее тридцати тысяч рублей.
Повторное неприменение ККТ влечет дисквалификацию для должностных лиц до двух лет, а для индивидуальных предпринимателей и организаций – приостановление деятельности на срок до 90 суток, передает пресс-служба облправительства.
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