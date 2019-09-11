Не выдали чек – обратись в налоговую инспекцию

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Третий этап перехода на онлайн-кассы завершился 1 июля 2019 года. Теперь практически все налогоплательщики – представители бизнеса обязаны применять контрольно-кассовую технику нового поколения. Исключение составляют лишь те индивидуальные предприниматели, которые реализуют товары собственного производства или выполняют работы (оказывают услуги) и при этом не имеют наемных работников – на два года им предоставлена отсрочка (в соответствии с федеральным законодательством обязанность применять ККТ для данных категорий ИП возникнет только с 1 июля 2021 года).Кроме того, при осуществлении некоторых видов деятельности также можно не применять контрольно-кассовую технику (статья 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»), например, таких как:•обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций;•торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой;•торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином, сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами;•прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней;•ремонт и окраска обуви;•изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;•присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;•реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов;•розничная продажа бахил.На каждом кассовом чеке, сформированном онлайн-кассой, должен содержаться двухмерный QR-код, благодаря которому покупатели (клиенты) могут его проверить с помощью бесплатного мобильного приложения ФНС России «Проверка чеков». Как отмечают в УФНС России по Самарской области, отсутствие QR-кода на кассовом чеке свидетельствует о нарушении продавцом законодательства о применении ККТ.«Если Вам не выдали кассовый чек или выдали платежный документ без содержащегося на нем QR-кода, сразу обращайтесь в любой территориальный налоговый орган. В каждом налоговой инспекции Самарской области организованы места для сбора кассовых чеков и обращений по вопросу применения контрольно-кассовой техники. Подать жалобу можно и в электронном виде на официальном сайте ФНС России через специальный сервис «Обратиться в ФНС России», — подчеркивает начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Самарской области Константин Магда. — По каждому такому обращению проводятся контрольные мероприятия с дальнейшим привлечением при наличии оснований виновных лиц к административной ответственности».Необходимо напомнить, что ч. 2 ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за неприменение ККТ в виде административного штрафа:•на должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей;•на юридических лиц — от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее тридцати тысяч рублей.Повторное неприменение ККТ влечет дисквалификацию для должностных лиц до двух лет, а для индивидуальных предпринимателей и организаций – приостановление деятельности на срок до 90 суток, передает пресс-служба облправительства.