Не стало Евгения Анатольевича Лукьянскова

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Евгений Анатольевич Лукьянсков родился 30 июня 1974 года. Мастер спорта международного класса по велоспорту. Выступал в составе сборной России, неоднократно становился чемпионом страны, занимал 4-е место на чемпионате мира в групповой гонке на треке в 1996 году. Более года выступал на шоссе за словенский и испанский клубы. Возглавлял федерацию велоспорта Самарской области.Вынос тела состоится 14 июня в 11.30 в Самаре по адресу улица Молодежная, 6.Министерство спорта Самарской области выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Евгения Анатольевича.Скорбим вместе с вами, передает пресс-служба минспорта СО.