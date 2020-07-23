"Не переживайте". Кадыров объяснил фото с пулемётами в руках

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По словам Кадырова, он периодически следит, как личный состав соблюдает правила хранения оружия. Снимок он сделал во время одной из таких проверок.— Так что не переживайте, не волнуйтесь. Оружие законное, специалисты — самые лучшие пехотинцы. Нет ни одной живой силы, которая эффективнее пехоты. Именно она — царица полей, — отметил Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Кадыров опубликовал фотографию с оружием в ответ на санкции Госдепа США, введённые якобы в связи с нарушением прав человека. Глава Чечни заявил, что принимает бой и "дальше будет интереснее".Фото: VK / Рамзан Кадыров / Лайф