"Не нарушаю ПДД": в Ставропольском районе прошла встреча с самыми примерными водителями

С помощью информационных баз данных сотрудники полиции провели выборку водителей Ставропольского района, которые осуществляют максимальное движение по дорогам и при этом имеют минимальное количество нарушений ПДД.
В здании ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району прошла встреча с самыми примерными водителями. В награждении приняли участие: житель села Тимофеевка - Илгиз Хуснутдинов, жительница села Зеленовка – Анастасия Минибаева и жительница села Васильевка – Ольга Михалкина.
Исполняющий обязанности начальника ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району подполковник полиции Дмитрий Валерьевич Козлов лично поблагодарил приглашенных водителей за примерную езду и вручил символичные подарки и почетные грамоты.
Сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района надеются, что поощрение тех, кто соблюдает ПДД, поможет снизить аварии на дорогах и стимулировать других участников дорожного движения к обязательному соблюдению норм ПДД, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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