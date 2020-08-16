"Не нарушаю ПДД": в Ставропольском районе прошла встреча с самыми примерными водителями

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В здании ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району прошла встреча с самыми примерными водителями. В награждении приняли участие: житель села Тимофеевка - Илгиз Хуснутдинов, жительница села Зеленовка – Анастасия Минибаева и жительница села Васильевка – Ольга Михалкина.Исполняющий обязанности начальника ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району подполковник полиции Дмитрий Валерьевич Козлов лично поблагодарил приглашенных водителей за примерную езду и вручил символичные подарки и почетные грамоты.Сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района надеются, что поощрение тех, кто соблюдает ПДД, поможет снизить аварии на дорогах и стимулировать других участников дорожного движения к обязательному соблюдению норм ПДД, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.