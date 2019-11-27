Не котиком единым. "Аэрофлот" не пустил на борт пассажира с солёной рыбой

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При посадке на рейс Архангельск — Москва сотрудники перевозчика обратили внимание на то, что горбуша не подходит по размерам под ручную кладь — из-за длинных плавников и хвоста. Спорная ситуация огорчила Максимова, но жаловаться он не спешит и, вспоминая ситуацию с толстым котом, надеется, что его мили не аннулируют.— Если ситуация с котом Виктором была абсолютно определённой, когда правила авиакомпании были нарушены, и, хотя мы все сочувствуем коту Виктору, понимаем, что здесь скорее правила несовершенны и можно было занимать авиакомпании более человеческую позицию. Здесь более банальная, более простая ситуация. Но связана она также с тем, что чётко правила компании не всегда установлены и они по-разному трактуются её сотрудниками, — рассказал Лайфу Максимов.По его словам, солёная рыба была весом около 4 кг и 58 см в длину, и если согнуть хвост, то тушка помещалась в рамку ручной клади, но, если растянуть в длину, уже превышала норму. Из-за этого несколько сотрудников "Аэрофлота" по-разному измерили многострадальную горбушу, и один из них на борт самолёта рыбку не пустил.— Я не в обиде, потому что в данном случае я не пострадал, я чётко следовал требованиям не только авиакомпании, но и её сотрудников, но мне кажется, что поле для дальнейшего совершенствования всей этой нормативной базы есть и нам нужно обязательно обсуждать эти вопросы. Надеюсь, что авиакомпания "Аэрофлот" не лишит меня за этот комментарий накопленных миль, — говорит Андрей Максимов.