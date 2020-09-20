"Не души меня, не нарушай закон!" В Гомеле и Гродно жёстко задерживают протестующих. Видео

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Серия жёстких задержаний прошла в ряде городов Белоруссии во время акций протеста. В Гомеле произошла стычка протестующих с ОМОНом, передает Лайф. Люди сбили с ног нескольких милиционеров и прорвали оцепление, сообщает телеграм-канал Tut.by.

В Гродно ситуация не лучше. Там, по данным Onliner, довольно жёстко задержали женщину, которая кричала, что беременна. Немного позже стало известно, что её отпустили. Также одному из митингующих стало плохо. Он лежал на асфальте, его увезли на скорой. Другого протестанта силовики вытянули прямо из машины.

— Не души меня, не нарушай закон! Я не сопротивляюсь, — кричал один из задержанных, лёжа на земле, за секунды до того, как отправиться в машину к силовикам.

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На место уже приехали автомобили с колючей проволокой и водомёт.

Сегодня в Минске правоохранительные органы начали задерживать участников запланированной акции протеста "Марш солидарности". Ранее силовики сообщили, что на вчерашних протестах в Белоруссии правоохранительные органы задержали 430 человек. Из них 415 участников несогласованных акций были задержаны в Минске. 385 человек уже отпущены.

Видео: Соцсети / Лайф

Фото: youtube.com