Названы вероятные причины нападения военного в Забайкалье на сослуживцев

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В МО РФ рассказали, что восемь военных погибли и двое ранены в результате устроенной военнослужащим стрельбы в Забайкалье."По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место происшествия вылетела комиссия МО РФ во главе с замминистра обороны генерал-полковником Андреем Картаполовым, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.