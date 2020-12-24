Названы самые популярные цвета автомобилей в России

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Россияне рассказали о том, какого цвета должна быть машина их мечты. Соответствующий опрос провел сервис «Авто.ру», исследование поступило 23 декабря в редакцию «Известий».

Каждый четвертый россиянин мечтает о черном автомобиле (25%), также популярностью пользуется белый (15%), синий (13%) и красный (12%) цвета. Стать владельцем зеленой или серой машины хотят по 8% респондентов. Самыми непопулярными цветами стали бежевый, золотой и розовый — их выбрали только каждый сотый респондент.

Также аналитики сервиса изучили базу объявлений и выяснили, автомобили каких цветов чаще всего встречаются в продаже в разных регионах страны.

Среди новых автомобилей, выставленных на продажу на «Авто.ру», чаще всего встречаются машины белого, черного, серого и серебристого цветов — на них приходится почти три четверти объявлений. При этом 41% из них — это машины белого цвета, за который у большинства автопроизводителей не нужно доплачивать.

По информации сервиса, среди цветных машин чаще всего дилеры предлагают синие и коричневые автомобили: эти цвета встречаются в палитре большинства брендов. При этом желтые, золотистые и розовые машины на «Авто.ру» в этом году почти не продавались.

На вторичном рынке чаще всего продаются черные и белые авто — суммарно это 40%, еще 29% — серебристые и серые авто. На остальные цвета приходится 31%.

Чаще всего цветные автомобили продаются в Костромской, Новгородской и Псковской областях — суммарно почти 40%. Предпочтение в этих регионах отдают синему (больше 10%), красному (8%) и зеленому (7%) цветам.

В Чукотском автономном округ в этом году цветные автомобили не продавались: среди объявлений на «Авто.ру» таких машин не было. Одновременно с этим в регионе рекордно высокая доля черных и белых автомобилей — 50% и 33% соответственно. Остальное — серые и серебристые машины.

Редко продавались цветные автомобили на Кавказе, в Чеченской Республике таких только 18%, в Ингушетии — 20%. Лидируют там также черные машины — 31% и 30% соответственно.

В опросе «Авто.ру» приняли участие более 2 тыс. человек. Также в ходе исследования изучены 4 млн объявлений о продаже автомобилей, опубликованных на сервисе с января по ноябрь 2020 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев