Названы самые необычные находки среди забытых в поездах вещей

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Сервис поиска вещей Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) начал действовать с марта. Благодаря ему компания помогла найти пассажирам около 10 тысяч предметов, забытых в поездах дальнего следования. При этом в ноябре с его помощью найдено более 1,2 тысячи различных предметов."Чаще всего пассажиры забывают в поезде одежду, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, другие аксессуары, зарядные устройства, документы и чемоданы. Среди интересных находок встречались весло для сплава, утюг, швейная машина, рулон фотообоев, чемоданчик-дипломат с музыкальными нотами и слуховой аппарат", — говорится в сообщении. Также в поезде находили домашних питомцев: в таких случаях работники компании оперативно связывались с владельцами и помогали животному скорее попасть к хозяину.Отмечается также, что оставленные деньги, вещи и документы передаются в линейный отдел полиции на конечной станции маршрута следования поезда, а забытая в поезде еда утилизируется, так как имеет ограниченный срок хранения. При этом по статистике, почти 87% утерянных предметов обнаруживают в депо во время проверки состава сразу после рейса, еще 13% вещей находят по электронной картотеке, в которую они попадают, если были обнаружены до получения официальной заявки, отмечается в сообщении."Бывает и так, что пассажиры, поначалу не обнаружив вещь у себя, отправляют заявку на поиск, а потом находят пропажу самостоятельно. С начала года в АО "ФПК" поступило более 1,5 тысячи таких заявок", — добавляется также в сообщении.Как уточняет компания, для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку на официальном сайте РЖД. После подачи заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям или дождаться обработки заявки работниками компании. Отмечается, что поиск вещей возможен в течение 30 дней с даты поездки, а заявка будет обработана не позднее трех рабочих дней с даты ее подачи.