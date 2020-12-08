Названы самые любимые россиянами породы кошек

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По-прежнему лидируют мейн-кун, британская и сибирская породы.

С началом пандемии россияне стали больше интересоваться кошками. Граждане страны стали активнее приобретать этих животных, рассказала агентству “ Москва ” президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко

По ее словам, самыми любимыми в этом году породами кошек у жителей России по-прежнему остаются британские и сибирские, а также породы мейн-кун. Специалист также сообщила, что популярность у россиян набирает и порода бурма. Кошки этой породы обладают короткой шерстью. У них “забавные глазки” и мордочка “сердечком”.

Растущий интерес к кошкам Шевченко объяснила тем, что из-за коронавируса люди все больше времени проводят дома.

Ранее специалисты рассказали о самых проблемных породах кошек. Чаще всего на корректировку поведения к зоопсихологам приводят бенгальскую кошку и британскую короткошерстную.

Фото: Дильдина Светлана