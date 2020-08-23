Названы самые чистые курорты на побережье Черного моря. Видео

Названы самые чистые курорты на побережье Черного моря. Туристам советуют выбирать для отдыха малоизвестные дикие пляжи, передают "Известия".
В рейтинг от портала для путешественников bilettutu.ru вошел Витязево — поселок в Краснодарском крае, он располагается в 11 км от Анапы. Пляж славится широтой, а в море нет водорослей.
В Геленджике отмечают пляж Кабардинка. Прозрачная вода в купальных зонах села Дивноморское.
В Крыму идеальным для отдыха посчитали пляж в Василевой балке.
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