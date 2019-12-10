Названы российские города с самыми ревнивыми жителями

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На первом месте по числу ревнивцев Казань, на втором жители Сочи, замыкает тройку Махачкала. В пятёрке также Уфа и Пермь. Такой вывод сделали эксперты исследовательской компании Zoom Market. Они опросили три тысячи человек, состоящих в браке или в отношениях. Там уточнили, что число ревнивых женщин на 20% больше, чем мужчин. Всего в рейтинг попали 25 городов. При этом Москва оказалась на 11 месте, а Санкт-Петербург на 25.