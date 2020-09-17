Названы любимые домашние дела россиян: ими стали стирка и мытье посуды

223

А самое нелюбимое — глажка белья.

Онлайн-сервис услуг YouDo.com провел опрос среди россиян и выяснил, как они относятся к уборке, как часто проводят ее дома, какие из повседневных дел любят больше, а какие — меньше, и пользуются ли услугами клинеров.

Результаты опроса показали, что большинство (51%) россиян относятся к уборке нейтрально и спокойно могут навести чистоту, когда это нужно. Треть опрошенных ненавидят уборку, но все равно прибираются, поскольку приходится. И лишь 10% респондентов рассказали, что любят уборку, и это занятие приносит им удовольствие. Причем 6% россиян не прибираются дома сами, а делегируют другим. Любопытно, что мужчины в 4 раза чаще женщин делегируют уборку.

Также, согласно опросу, 36% россиян хотя бы раз пользовались клининговыми услугами — 6% из них регулярно вызывают клинеров.

Почти половина россиян (48%) рассказали, что проводят уборку раз в неделю. 19% прибираются раз в две недели, а 17% опрошенных — каждый день. 9% россиян наводят порядок дома раз в месяц, а 3% — раз в несколько месяцев. Еще по 2% респондентов поделились, что делают уборку только, когда приходят гости или же вовсе никогда не прибираются.

Самым любимым занятием у россиян стали стирка и мытье посуды — по 41% участников опроса рассказали, что эти занятия им нравятся больше других домашних дел. Также россияне любят пылесосить (29% респондентов) и выносить мусор (28%). Самое нелюбимое же занятие — глажка белья: почти половина опрошенных признались, что не любят это дело. На 2 и 3 месте среди самых ненавистных бытовых дел — мытье окон и уборка пыли. Также россиянам не нравится мыть полы (29% опрошенных) и чистить сантехнику и бытовую технику (26%).

В опросе поучаствовало более 2500 россиян.

Фото: Pixabay.com