Названы имена лауреатов областной общественной акции «Народное признание 2019»
24 декабря 2019 19:12
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профессиональном, так и общественном поприще.
Двенадцатый год в Самарской области проходит Областная общественная акция «Народное признание».
В 2019 году инициативными группами было подано 309 заявок, из которых члены общественного Совета акции отобрали 70 кандидатов. В 2019 году Акция была приурочена к Году театра, поэтому наряду с традиционными номинациями – «Единство и Успех», «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «Поколение добра» - появилась и новая – «Волшебный мир театра». В ней могли участвовать граждане и коллективы, внесшие значительный вклад в развитие как любительских, так и профессиональных театров. Кроме того, в этом году две новых номинации были посвящены жителям сельских территорий. Одна из них – «Большие люди малого села» - в ней были номинированы люди, которые внесли большой вклад в развитие не столько сельского хозяйства, сколько культуры, образования, общественной жизни на селе. Вторая – «За верность земле» – посвящена непосредственно деятелям сельского хозяйства.
С 4 по 17 ноября в сети Интернет, по почте и на пунктах голосования в муниципалитетах жители области активно участвовали в голосовании. Все желающие могли отдать свои голоса за самого достойного номинанта.
По итогам голосования общественный Совет акции определил лауреатов в каждой из 7 номинаций.
На сцене театра выступили известные самарские творческие коллективы, артисты театра оперы и балета, оркестр «Лаборатория музыки», хор «Волгари»,
Государственный Волжский русский народный хор им. П. Милославова, хореографический коллектив «Нью Фейс», и др. В зале театра присутствовало более
тысячи гостей.
В номинации «Признание и уважение» награды лауреатам вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул:
«Нет выше награды, чем народное уважение и народное признание. Я от всей души хочу поблагодарить организаторов этой акции. Спасибо за ту огромную работу, которую вы провели! И, конечно, хочу поблагодарить всех наших жителей, которые приняли участие в голосовании, выдвигали, номинировали и поддерживали своих земляков, которых они уважают, от которых они видели много добра, от которых получали помощь. Каждый человек, который представлен на этот замечательный народный конкурс, сделал многое для своего села или города, предприятия, а значит и для Самарской области, для нашей страны. И я очень надеюсь, что на этих людей будут равняться товарищи по работе, друзья, знакомые, соседи, новые поколения».
Губернатор также отметил, что в его адрес от множества общественных организаций региона поступил ряд предложений по дальнейшему развитию этой
акции. Одно из предложений касается проведения акции «Народное признание» сначала на муниципальном, а потом и на областном уровне. Также поступило
обращение по поводу организации самого голосования. Глава региона призвал Общественную палату Самарской области внимательно изучить идеи и принять решение.
«Уверен, что тысячи номинантов будут появляться вновь, поскольку Самарская земля богата людьми, которые честно трудятся, учат, лечат, достигают спортивных результатов. Ими гордится вся наша Россия, и по праву эти люди пользуются народным признанием», – заключил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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