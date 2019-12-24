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Новости /  Общество /  Социум  

Названы имена лауреатов областной общественной акции «Народное признание 2019»

24 декабря 2019 19:12
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В 2019 году Акция была приурочена к Году театра, поэтому наряду с традиционными номинациями появилась и новая – «Волшебный мир театра».
24 декабря в Самарском академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония награждение лауреатов Областной общественной акции «Народное признание 2019». 22 награды получили лучшие предприятия, организации и жители Самарской области за особые заслуги, как на
профессиональном, так и общественном поприще. 

Двенадцатый год в Самарской области проходит Областная общественная акция «Народное признание».

В 2019 году инициативными группами было подано 309 заявок, из которых члены общественного Совета акции отобрали 70 кандидатов. В 2019 году Акция была приурочена к Году театра, поэтому наряду с традиционными номинациями – «Единство и Успех», «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «Поколение добра» - появилась и новая – «Волшебный мир театра». В ней могли участвовать граждане и коллективы, внесшие значительный вклад в развитие как любительских, так и профессиональных театров. Кроме того, в этом году две новых номинации были посвящены жителям сельских территорий. Одна из них – «Большие люди малого села» - в ней были номинированы люди, которые внесли большой вклад в развитие не столько сельского хозяйства, сколько культуры, образования, общественной жизни на селе. Вторая – «За верность земле» – посвящена непосредственно деятелям сельского хозяйства.

С 4 по 17 ноября в сети Интернет, по почте и на пунктах голосования в муниципалитетах жители области активно участвовали в голосовании.  Все желающие могли отдать свои голоса за самого достойного номинанта.

По итогам голосования общественный Совет акции определил лауреатов в каждой из 7 номинаций. 

На сцене театра выступили известные самарские творческие коллективы, артисты театра оперы и балета, оркестр «Лаборатория музыки», хор «Волгари»,
Государственный Волжский русский народный хор им. П. Милославова, хореографический коллектив «Нью Фейс», и др. В зале театра присутствовало более
тысячи гостей.

В номинации «Признание и уважение» награды лауреатам вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул:

«Нет выше награды, чем народное уважение и народное признание. Я от всей души хочу поблагодарить организаторов этой акции. Спасибо за ту огромную работу, которую вы провели! И, конечно, хочу поблагодарить всех наших жителей, которые приняли участие в голосовании, выдвигали, номинировали и поддерживали своих земляков, которых они уважают,​ от которых они видели много добра, от которых получали помощь. Каждый человек, который представлен на этот замечательный народный конкурс, сделал многое для своего села или города, предприятия, а значит и для Самарской области, для нашей страны. И​ я очень надеюсь, что на этих людей будут​ равняться товарищи по работе, друзья, знакомые, соседи, новые поколения».

Губернатор также отметил, что в его адрес от множества общественных организаций региона поступил ряд предложений по дальнейшему развитию этой
акции. Одно из предложений касается проведения акции «Народное признание» сначала на муниципальном, а потом и на областном уровне. Также поступило
обращение по поводу организации самого голосования. Глава региона призвал Общественную палату Самарской области внимательно изучить идеи и принять решение.

«Уверен, что тысячи номинантов будут появляться вновь, поскольку Самарская земля богата людьми, которые честно трудятся, учат, лечат, достигают спортивных результатов. Ими гордится вся наша Россия, и по праву эти люди пользуются народным признанием», – заключил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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В 2019 году Акция была приурочена к Году театра, поэтому наряду с традиционными номинациями появилась и новая – «Волшебный мир театра».
Названы имена лауреатов областной общественной акции «Народное признание 2019»
В 2019 году Акция была приурочена к Году театра, поэтому наряду с традиционными номинациями появилась и новая – «Волшебный мир театра».  Социум
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