Названы автомобили с наибольшей остаточной стоимостью

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» опубликовали рейтинг автомобилей с наибольшей остаточной стоимостью после 5 лет эксплуатации.

Для исследования были изучены данные 2,1 тысячи модификаций автомобилей. Для анализа отбирались модели, продаваемые в России. Чтобы вычислить остаточную стоимость, брали цену на новый автомобиль, купленный в третьем квартале 2015 года и цену ее перепродажи ровно через 5 лет, в 3 квартале этого года. Затем на основе данных рассчитывался индекс остаточной стоимости.

В массовом сегменте меньше всего дешевеет автомобиль Kia Picanto. Он сохраняет 93,1% от своей цены. На втором месте Hyundai Solaris – эта модель сохраняет 88,1% от первоначальной цены. На третьем месте Toyota Corolla с показателем в 84%.

В сегменте премиальных авто на первом месте Porsche Boxster с показателем в 89,5% остаточной стоимости. На втором месте - Mercedes-Benz C-класса (75,5%) и Infiniti M/Q70 с показателем в 82% остаточной стоимости, передает samarskie-voditeli.ru со ссылкой на autostat.ru.