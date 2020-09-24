Названо самое опасное погодное явление в России

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Сильные шквалистые ветры признаны самыми частыми и разрушительными опасными природными явлениями в России, говорится в опубликованном в четверг докладе Росгидромета о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации, передает РИА Новости.

"Для всех регионов, кроме Западной Сибири, наибольшую опасность представляют сильные ветры. С этим опасным явлением связано 27 процентов чрезвычайных ситуаций. Они же наносят и самый большой ущерб, так как развиваются очень быстро и неожиданно, их почти невозможно прогнозировать и, соответственно, к ним трудно заранее подготовиться. Скорости ветра, соответствующие критерию ОЯ (опасные явления. — Прим. ред.), отмечаются чаще в теплый период и имеют характер шквалов", — говорится в докладе.

Как отмечается в документе, в Москве начиная с 2008 года сильные ветры стали отмечаться ежегодно, а в 2010-м, 2012-м и 2015 годах по несколько раз за лето, неся с собой гибель и травмы людей, повреждения домов, линий электропередач. Наиболее уязвимы к сильным ветрам энергетика, ЖКХ и транспорт.

"На территории России опасные гидрометеорологические явления отмечаются фактически ежесуточно. Наиболее часто опасные явления наблюдаются в Северо-Кавказском регионе, Читинской области, Алтайском крае, Кемеровской области. Более 70 процентов ОЯ приходится на теплый период (апрель — октябрь) года", — говорится в докладе.

Как уточняют авторы доклада, чрезвычайные ситуации природного характера — сильные разливы рек, прорывы дамб и плотин, крупные нарушения энергоснабжения, торфяные пожары — связаны с опасными метеорологическими природными явлениями, среди которых наиболее разрушительны сильные ветры и сильные дожди.

"На территории России наблюдается относительный рост числа случаев с осадками, нанесшими значительный ущерб экономике и населению. За последние 25 лет количество ОЯ, связанных с осадками, значительно изменилось в летний период: количество сильных ливней возросло на 40 процентов", — говорится в докладе.

Как уточняют авторы доклада, повторяемость экстремальных суточных сумм осадков с 2000 года особенно возросла на территориях Сибирского (более чем в четыре раза) и Центрального федерального округа. Также на большей части территории России во все сезоны происходит увеличение числа дней с аномально высокими температурами воздуха, рост числа волн тепла.

По оценкам российских ученых, приводимых в докладе, ущерб для экономики страны от опасных природных явлений составляет ежегодно от 30 до 60 миллиардов рублей. Однако ученые обращают внимание на ценность человеческой жизни. По их подсчетам, в 2019 году жизнь россиянина можно было оценить в девять миллионов рублей согласно методике value of statistical life.

Фото: РИА Новости / Макс Ветров