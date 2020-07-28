Названа серьезная опасность арбуза

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По словам медика, злоупотребление этой ягодой способно приводить к метаболическим расстройствам, в частности, к ожирению."Если вы будете есть арбуз каждый день в дозе более полутора килограммов, а многие едят гораздо больше, то прибавка в весе вам практически гарантирована", — рассказала Григорьян.Она добавила, что вес увеличится за счет жировой массы."А, как сейчас уже известно, потерять жировую составляющую всегда очень трудно", — подчеркнула врач.Диетолог призвала отказаться от арбуза людям, страдающим диабетом и атеросклерозом, а аллергикам посоветовала ограничить размер порции."Если у вас в анамнезе есть аллергические бронхиты или бронхиальная астма, бывают высыпания, осложнения кожных заболеваний, таких как псориаз, не увлекайтесь этой красной ягодой", — предупредила она.По словам Григорьян, за один прием пищи следует съедать не более 300 граммов арбуза."Нужно понимать, что эта ягода вкусная, потому что в ней содержится большое количество сахара", — объяснила диетолог и призвала контролировать его потребление.Фото: ru.freepik.com