Названа серьезная опасность арбуза

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" предостерегла от чрезмерного употребления арбуза и рассказала, кому его есть не стоит, передает РИА Новости.
По словам медика, злоупотребление этой ягодой способно приводить к метаболическим расстройствам, в частности, к ожирению.
"Если вы будете есть арбуз каждый день в дозе более полутора килограммов, а многие едят гораздо больше, то прибавка в весе вам практически гарантирована", — рассказала Григорьян.
Она добавила, что вес увеличится за счет жировой массы.
"А, как сейчас уже известно, потерять жировую составляющую всегда очень трудно", — подчеркнула врач.
Диетолог призвала отказаться от арбуза людям, страдающим диабетом и атеросклерозом, а аллергикам посоветовала ограничить размер порции.
"Если у вас в анамнезе есть аллергические бронхиты или бронхиальная астма, бывают высыпания, осложнения кожных заболеваний, таких как псориаз, не увлекайтесь этой красной ягодой", — предупредила она.
По словам Григорьян, за один прием пищи следует съедать не более 300 граммов арбуза.
"Нужно понимать, что эта ягода вкусная, потому что в ней содержится большое количество сахара", — объяснила диетолог и призвала контролировать его потребление.
Фото: ru.freepik.com
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