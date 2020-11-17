Названа предполагаемая дата отправки туристов на "Союзе" на МКС

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Россия может отправить первую группу туристов в полет на корабле "Союз" на МКС 8 декабря 2021 года, пребывание на станции продлится 12 суток, следует из предварительной программы полетов на Международную космическую станцию на 2021 год, разработанной ракетно-космической корпорацией "Энергия", передает РИА Новости.

Согласно проекту программы, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, 8 декабря космический корабль "Союз МС-20" с командиром - российским космонавтом и двумя туристами стартует с Байконура. Двадцатого декабря они должны будут вернуться на Землю.

Кто из российских космонавтов будут управлять кораблем, пока не известно, так же как не раскрываются и имена туристов. Ранее сообщалось, что тренировки по управлению кораблем "Союз" для такого полета проходят российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев. Имена туристов в компании-операторе Space Adventures обещали назвать в январе 2021 года.

Контракт на первый групповой полет туристов был подписан в начале 2019 года между "Роскосмосом" и Space Adventures. Американская Space Adventures - единственный до недавнего времени туроператор, который занимается полетами в космос. В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на станции прьываои семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашалась.

Недавно на рынке космического туризма появилась новая компания - Axiom Space, которая предоставляет услуги полета туристов на кораблях Илона Маска Crew Dragon. Сообщалось, что первые туристы уже подписали контракты с компанией на полет не ранее конца 2021 года.

Помимо полета 2021 года в 2023 году планируется еще один запуск "Союза" с двумя туристами, один из которых может совершить первый в истории выход в открытый космос с борта МКС вместе с российским космонавтом.

Фото : NASA/Роскосмос/РИА Новости