Назван топ опасных блюд для заказа на дом
29 августа 2019 21:00
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— Они делаются с использованием сырой рыбы. А ключевое для всех более-менее безопасных продуктов — это термическая обработка, — цитирует АиФ эксперта.
По словам Лебедева, важным моментом является то, как рыбу замораживали и размораживали. Эксперт отметил, что если в сыром продукте уже начали размножаться патогенные бактерии, то не спасёт даже васаби, обладающий антисептическими свойствами. К этой категории относится и карпаччо, также не проходящее термообработки.
Также в группу риска входят пицца, пироги и шашлыки. При их заказе специалист советует учитывать время, прошедшее между приготовлением и употреблением. Стоит уделить внимание и кондитерским изделиям, в частности тортам и пирожным, ведь крем является отличной средой для размножения патогенных организмов. Кроме того, опасность могут представлять салаты, прежде всего с майонезом.
В заключение эксперт отметил, что одним из ключевых факторов при заказе еды на дом является уверенность в производителе и доставщике.
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