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Назван способ определить угрозу преждевременной смерти

24 сентября 2020 16:59
116
Избыточные жировые отложения в области живота увеличивают риск преждевременной смерти даже при нормальном весе.

Избыточные жировые отложения в области живота увеличивают риск преждевременной смерти даже при нормальном весе, выяснила группа ученых из Канады и Ирана, передает РИА Новости. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Научная группа проанализировала 72 работы, в которых рассматривалась связь между абдоминальным ожирением — когда отложения скапливаются в районе живота — и смертностью от различных причин. Ученые изучили показатели здоровья более 2,5 миллиона добровольцев за период от трех до 24 лет. Они обратили внимание на окружность талии и бедер, а также их соотношение, процент жировой массы тела и другие параметры.

Выяснилось, что у пациентов с жиром на животе, а не на бедрах больше вероятность ранней смерти. Каждые десять сантиметров в талии повышают такие риски на 11%, а увеличение соотношения талии к бедрам или росту на 0,1 – на 20%.

Как отмечают ученые, полученные выводы говорят о том, что наличие абдоминального ожирения наряду с повышенным индексом массы тела можно использовать для "определения риска преждевременной смерти".

 

Фото:   ru.freepik.com

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Комментарии

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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Новости Тольятти
23 сентября 2020  16:07
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод. 
Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти 
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.  Новости Тольятти
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23 сентября 2020  15:19
Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям.
Студенты Самарской области могут получить поддержку своих проектов через регионального оператора ФСИ
Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям. Новости Тольятти
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23 сентября 2020  14:31
Железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ «Тольятти».
В Тольятти дан старт началу строительства железнодорожной ветки к Особой экономической зоне
Железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ «Тольятти». Новости Тольятти
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