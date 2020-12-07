Назван самый популярный клип года

Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым популярным в рейтинге "Топ-10 музыкальных видео среди российских пользователей YouTube (2020)", передает РИА Новости. Об этом сообщили в официальном блоге "Google Россия".
В топ-10 рейтинга сразу три клипа Little Big занимают первое, второе и девятое места. К тому же видео Little Big уже второй год подряд признаются самыми популярными музыкальными видео на YouTube.
"Ребята, к сожалению, так и не попали на Евровидение в этом году, но зато попали в наш рейтинг… трижды", — пишут авторы официального блога "Google Россия".
Клип "Uno" на официальном канале Евровидения на данный момент насчитывает 169 миллионов просмотров и является самым популярным на этом канале.
Изначально группа была выбрана представлять Россию с этой песней на конкурсе Евровидение в 2020 году. Оно должно было состояться 12-16 мая в Роттердаме. Однако конкурс перенесли из-за эпидемии коронавируса.
Фото: Little Big/РИА Новости
Добавить комментарий