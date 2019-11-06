Навка решила направить сборы от "Руслана и Людмилы" на лечение Заворотнюк

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— Последнее шоу наше 10 ноября, все средства от него, которые заработает компания, мы передадим в поддержку семье Петра (Чернышёва, мужа Заворотнюк. — Прим. ред.). Анастасия находится в борьбе с болезнью, она молодец, она борется. Мы надеемся, что поможем, — рассказала Навка.Фото: соцсети