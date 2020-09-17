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Блогера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира, передают "Известия". Об этом профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев сообщил в Facebook.

По его словам, это сделали ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией. При этом Ерофеев не назвал имена ученых. Он считает, что эта идея должна найти широкий отклик, передает НСН.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1. Его транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине 22 августа, где у россиянина «обнаружили» признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи не выявили в ходе обследования больного интоксикации этим веществом.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств этому предъявлено не было. На официальные запросы российской стороны Берлин не отвечает, при этом требуя от Москвы неких материалов для расследования.

В МИД России неоднократно призывали ФРГ к сотрудничеству. 9 сентября ведомство выразило послу Германии Гезу Андреасу фон Гайру решительный протест, отметив, что ситуация используется для дискредитации РФ на международной арене, а дальнейшее молчание Германии будет расценено как отказ в установлении истины в рамках объективного расследования и провокация.

В тот же день Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты анализов Навального. Однако постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что никаких материалов по «делу Навального» организация не получила.

14 сентября в «Шарите» сообщили, что состояние здоровья блогера улучшилось, а на следующий день Навальный опубликовал свой первый пост в Instagram после выхода из комы.

Ранее, 17 сентября, профессор, доктор химических наук Леонид Ринк, один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок», заявил, что если бы Навальный был «отравлен» этим веществом через бутылку воды, обнаруженную в его номере гостиницы в Томске, то умер бы не только он сам, но и все, кто прикасался к емкости, передает RT.

Россия прекратила разработки в области химоружия в соответствии с указом президента от 1992 года, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov/ТАСС