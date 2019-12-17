Научно-образовательный центр Самарской области расширяет международное партнёрство в Европе

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Тольяттинские специалисты представили потенциальным партнерам из Италии новую разработку – каркасно-модульный коррозионностойкий автомобиль повышенной проходимости для выездов на природу, сочетающий в себе как удобство багги, так и собственно автомобиля. Также это транспортное средство может быть интересно и военным.Коллег из Италии предложение заинтересовало. Они попросили тольяттинских специалистов проработать его более детально для дальнейшего рассмотрения.В целом, компания Blue Engineering & Design планирует расширять свое партнерство в России, в том числе и с «Институтом регионального развития» как управляющей компанией научно-образовательного центра Самарской области. В частности, обсуждается участие итальянских партнеров в экспертном совете НОЦ региона.Напомним, 16 октября прошла встреча с делегацией из Мексиканских Соединенных штатов, проведена встреча с послом Мексики госпожой Нормой Бертой Пенсадо Морено. В рамках переговоров обозначены основные траектории развития отношений в части образовательных программ и производственной аэрокосмической отрасли. На этапе согласования находится Соглашение о взаимодействии с нашими мексиканскими партнерами. Сейчас ведутся переговоры с Белоруссией, где присутствуют базовые вузы, с которыми можно реализовать совместные инновационные проекты в части такого направления НТИ как «АгротехНет». Также в сотрудничестве с региональным НОЦ заинтересованы партнёры из Китая — заместитель председателя научно-технической ассоциации провинции Аньхой Цай Шисян с деловым визитом посещал Самарскую область, в перспективе — заключение соглашения о взаимодействии с НОЦ СО.Опорный Тольяттинский государственный университет – один из активных участников консорциума НОЦ. В рамках визита в вуз руководства ИРР и потенциальных итальянских партнеров состоялось знакомство с лабораториями и разработками научно-исследовательского института прогрессивных технологий, прорывными исследованиями центра медицинской химии в области борьбы с раком. ТГУ презентовал площадки стратегических проектов университета, в том числе Высшей инженерной школы. Уже готовы к тиражированию разработки по созданию транспортных средств, в том числе на возобновляемых источниках энергии.Студенты ТГУ сами спроектировали и собрали гоночный болид «Black Scorpion», а также его усовершенствованную модификацию – «Black Scorpion G2». На этом болиде они успешно выступили на международных инженерно-спортивных соревнованиях «Formula Student» (FS) в Италии, показав самые высокие за всю историю результаты.Ещё одна разработка студентов ТГУ – экологически чистое транспортное средство – электробайк «Black Panther». Он признан самым быстрым в Европе, а команда «Смарт Мото Челендж» ТГУ стала абсолютным чемпионом континента в классе А на международных соревнованиях в Барселоне. Также молодые учёные спроектировали и построили электрическую лодку, двигатель которой запитан от солнечных батарей. Маломерное судно разгоняется до 30 км/ч и весит 125 килограммов. Уникальная лодка уже победила осенью 2019 года на международных инженерных соревнованиях Wildauer Solarbootregatta – 2019 (Германия), заняв первое место в самой престижной категории Еврокласс 3 «Экспериментальный».Кроме того, ТГУ будет выполнять заказы для предприятий, входящих в ГК «Ростех», в том числе в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с АО «Производство специальных автомобилей ВИС-АВТО».В ходе рабочего визита ИРР в ТГУ стороны пришли к выводу, что необходимо определить принципы и четкий регламент взаимодействия между собой участников НОЦ – все будет организовано на базе цифровой платформы, разработкой которой как раз сейчас занимаются в ТГУ, аккумулируя у себя информацию от вузов региона об имеющихся центрах компетенций, передает пресс-служба облправительства.