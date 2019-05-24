Нацпроекты – новый вектор развития: с представителями АПК СО обсудили вопросы участия в федеральных проектах

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И.о.министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской областис рабочим визитом посетил Шигонский и Сызранский районы.С представителями АПК обсуждались вопросы участия в региональных составляющих федеральных проектов по развитию экспортного потенциала и поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов, проведение посевных работ, использование современных технологий возделывания сельхозкультур и тенденции развития животноводства.Директор ООО «Шигоны Агро»продемонстрировал и.о.министра яровые посевы ячменя пивоваренного сорта «Деспина» и работу зерноочистительного комплекса, недавно введенного в эксплуатацию, и рассказал о планах по увеличению посевных площадей. Хозяйство активно занимается введением земель сельскохозяйственного назначения в оборот. Эффективная работа в данном направлении позволила предприятию за последние пять лет увеличить посевные площади с 2,5 до 7,2 тыс. га. Задачу по вводу земель сельскохозяйственного назначения в оборот поставил перед аграриями, глава Самарской области: «В регионе не должно оставаться неиспользуемой пашни. Ежегодно в области вводится в оборот порядка 20 тыс. га брошенных земель. Считаю, что темпы ввода должны быть увеличены». Предприятие нацелено и на дальнейшее выполнение поручений Губернатора.В ООО «Агроэлит» Шигонского района возделывание сельскохозяйственных культур ведется по технологии «no-till». Директоротмечает, чтобы максимально сохранить плодородие почв при таком ведении хозяйства нужно четко соблюдать севооборот и не скупиться на минеральные удобрения. На экспериментальном участке видна граница всходов, подкормленных минеральными удобрениями, и посевов, взошедших без их применения.Технология «no-till» (или нулевая обработка) нацелена на защиту почвенного покрова от водной и ветровой эрозии, а также на сбережение влаги. Ее особенность заключается в том, что обработка почвы не осуществляется, а ее верхний плодородный слой укрывается мульчей. Кроме того, в хозяйстве активно используются сидератные культуры и травосмеси, которые не только увеличивают плодородие почв, но и улучшают их структуру и микробиологическую активность.По итогам посещения ООО «Шигонский АПЖК «Чистый продукт» была достигнута договоренность о создании сельскохозяйственного потребительского кооператива, базовым хозяйством которого станет именно это предприятие. Сейчас поголовье «Чистого продукта» насчитывает более 2700 голов. В скором времени в планах предприятия завезти еще порядка 40 голов племенных быков. Реализация продукции — племенного молодняка — имеет обширную географию: в Шигонский район за высокорентабельной, не требующей больших затрат мясной породой приезжают из разных уголков страны.ставит перед своим хозяйством значительные задачи — увеличить поголовье до 10 тыс., в том числе увеличить поголовье коров до 5 тыс. голов. Уже ведется строительство новой круглогодичной стоянки на 550 голов крупного рогатого скота.В Сызранском районе Евгений Афанасьев посетил ООО «Кошелевсий посад», ООО «Садовод» и ЗАО «Печерское». В планах сызранских садоводов – расширение посадок и увеличение мелиорируемых площадей, в том числе в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Всего в текущем году в Самарской области планируется ввести 3,3 тыс. га объектов мелиорации. В ООО «Кошелевский посад» уже отлажена автоматическая система капельного орошения плодовых культур. Однако руководство предприятия на достигнутом не останавливается, ведь полив — не только подспорье сельскохозяйственной деятельности, но и основа ее эффективности.ООО «Садовод» уже активно экспортирует плодово-ягодную продукцию в Казахстан. Модернизация мощностей переработки, возможная в рамках того же федерального проекта, позволит расширить за пределы региона рынки сбыта и производимой кабачковой икры и яблочного повидла под торговой маркой «Сызраночка».ЗАО «Печерское» стало площадкой не только обсуждения актуальных вопросов животноводства. Предприятие выбрано базой для проведения областного конкурса дояров в этом году. Кроме того, и.о.министра пообщался с сотрудниками, среди которых есть и молодые специалисты. Евгений Афанасьев подробно рассказ о возможностях получения единовременной и ежемесячной выплаты, размеры которых варьируются в зависимости от полученного образования, передает пресс-служба облправительства.