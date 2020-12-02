Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: самарские школьники участвуют в онлайн-олимпиаде

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Самарские школьники принимают активное участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемого по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«В Самаре ведется большая планомерная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Разработан целый план мероприятий, участие в которых позволяет ребятам получать определенные знания и навыки в области безопасного поведения на дорогах. В течение года для них проводятся конкурсы, викторины, фестивали, тематические праздники, олимпиады. В школах формируются отряды юных инспекторов движения, участники которых не только сами хорошо знают правила поведения на улице, но и знакомят с ними других детей. Участие в олимпиаде позволит школьникам закрепить и повысить свои знания о правилах дорожного движения», - рассказал представитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Алексей Справчиков.

Олимпиада проходит на образовательной платформе УЧИ.РУ и продлится до 11 декабря. Интерактивные задания позволяют проверить знание правил дорожного движения, понимание учениками младшей школы основ безопасного поведения в ситуациях, когда они являются пешеходами, пассажирами транспортного средства или водителями велосипедов. На сегодняшний день уже приняли участие порядка 28 000 юных самарцев. К ним могут присоединиться учащиеся 1-4 классов муниципальных образовательных учреждений.

Для перехода к выполнению заданий на сайте dorogi.uchi.ru необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на платформе Учи.ру.

Также в период проведения олимпиады в самарских школах пройдут уроки безопасности по правилам дорожного движения.

Организаторами олимпиады выступают АНО «Национальные проекты» совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Росавтодором, сообщает горадминистрация.