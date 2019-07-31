Наталья Касперская: «Впечатлены Тольятти и Самарой!»

206

Самарскую область с двухдневным рабочим визитом посетила председатель правления АРПП «Отечественный софт», генеральный директор группы компаний «InfoWatch»я.Глава крупнейшей федеральной ассоциации, включающей в себя 173 российских IT-компании, приехала в Самарскую область для изучения инвестиционного климата региона. 30 июля гости посетили тольяттинский технопарк «Жигулевская долина», где оценили инфраструктуру и возможности учреждения. Также на месте подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве технопарка с Ассоциацией разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и творческим содружеством «Ренессанс Экспо». Договор предусматривает организацию и продвижение совместных мероприятий и реализацию инновационных проектов.Второй день гости провели в Самаре, где утром встретились с министром экономического развития и инвестиций Самарской областии врио заместителя председателя Правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области«Благодарим вас за приглашение! Честно признаться, мы с коллегами впечатлены Тольятти и Самарой! Видно, что в этом регионе бьет жизнь ключом. Нас заинтересовали меры поддержки, которые предоставляются резидентам ТОСЭР «Тольятти», особенно сниженные ставки по социальному налогу. Не секрет, что в IT-индустрии основные затраты приходятся на фонд оплаты труда, и таких условий как в Тольятти нет больше нигде. Обязательно проработаем с коллегами вопрос о сотрудничестве с Самарской областью!», – поделилась впечатлениями Наталья Ивановна.Дмитрий Богданов поблагодарил Касперскую за приезд и отметил, что развитие IT-кластера – одна из приоритетных задач развития региона в рамках национального проекта «Цифровая экономика».«Помимо той помощи бизнесу, которую мы осуществляем сегодня, мы будем признательны, если вы примете участие в формировании и расширении мер поддержки со стороны правительства Самарской области. Это позволит комплексно подходить к реализации задач и будет полезным как вашим коллегам, планирующим вести здесь бизнес, так и региону в плане привлечения инвестиций. Мы открыты к взаимодействию и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество», — подчеркнул министр.После встречи в областном правительстве гости поехали знакомиться с инновационными технологиями ГК «Смартс», работающей, в том числе над реализацией пилотного федерального проекта SMART CITY, передает пресс-служба облправительства.