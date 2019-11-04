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Новости /  Общество /  Социум  

Настоящий праздник для тольяттинцев и гостей города прошел в спорткомплексе «Лада-Арена»

4 ноября 2019 23:10
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На лёд вышли легендарные фигуристы, имена которых знает весь мир: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и многие другие!
Настоящий праздник для тольяттинцев и гостей города прошел в спорткомплексе «Лада-Арена». На лёд вышли легендарные фигуристы, имена которых знает весь мир: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и многие другие! 

Красочное ледовое шоу - подарок жителям Тольятти в День народного единства. Земляков с праздником поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

«Этот праздник имеет глубокие исторические корни: более 400 лет назад наши прадеды, объединившись, преодолели смуту и сохранили наше государство. И я рад, что сегодня мы вместе, следуя заветам предыдущих поколений, сохраняем традиции и движемся вперёд. Сегодня в этом зале Герои России, Герои социалистического труда, депутаты, Почетные граждане, ветераны и молодёжь - мы вместе в этот день! В СО в мире и согласии на протяжении веков живут люди разных национальностей, разных вероисповеданий, и я рад тому, что в XX веке новым символом дружбы и братства на Самарской земле стал Тольятти. Здесь каждая великая стройка собирала людей разных национальностей и вместе, сообща, они достигали колоссальных результатов, реализовывали самые масштабные проекты, закладывали основу экономики Самарской области, нашей великой Родины! И я рад тому, что эти традиции сильны и теперь! Мы вместе преодолели сложные годы, и сегодня вновь Тольятти является локомотивом экономики СО. Именно здесь создаются новые рабочие места и открываются новые производства,а наш флагман АВТОВАЗ вновь является лидером в автомобилестроении», - подчеркнул Дмитрий Азаров..

Глава региона подчеркнул, что сегодняшние достижения Тольятти во многом стали возможными благодаря вниманию  Правительства РФ, личному участию Президента страны Владимира Путина, реализации национальных проектов, инициированных главой государства. 

«Следующий год юбилейный для АВТОВАЗа, и я уверен, что вместе мы постараемся сделать так, чтобы этот праздник коснулся каждой тольяттинской семьи, каждого жителя. Я хочу вас поблагодарить за ваш труд, за ваш вклад в экономику города, области и страны. Я хочу вам пожелать всего самого доброго,новых достижений, славных дел, которыми мы с вами вместе сможем гордиться, и уверен, гордиться ими будут ещё и следующие поколения. Я хочу вам пожелать мира, добра и благополучия. С праздником вас, дорогие друзья! С Днём народного единства!», - отметил глава региона. 
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Комментарии



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