Нарушителей скоростного режима будут ловить с помощью новых камер

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Образцы новых камер представили на выставке «Дорога-2019», которая проходит сейчас в Екатеринбурге.Как сообщает ТАСС, замена передвижных комплексов на дорогах комплектами, которые работают в транспортном потоке на патрульных машинах, запланировано на 2020 год. Оно будет производиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».Новые камеры помогут контролировать скорость автомобилей в транспортном потоке. Ни минимизируют недоверие населения к подвижным комплексам. Об этом рассказал начальник ГАИ Михаил Черников.Фото: