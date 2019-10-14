Налоговые уведомления - 2019: оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 2 декабря

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В Самарской области завершена рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов и НДФЛ, исчисленного, но не удержанного налоговыми агентами за 2018 год. Налоговой службой сформировано и направлено налогоплательщикам 63 региона более 2 млн налоговых уведомлений, из которых 454 тысячи уведомлений выгружено в личные кабинетыналогоплательщиков -пользователей электронным сервисом «Личный кабинет для физических лиц» на сайте ФНС России, остальные направлены по почте заказными письмами.Необходимо напомнить, что налоговое уведомление считается полученным по истечении 6 дней с даты направления заказного письма по почте.УФНС России по Самарской области обращает внимание налогоплательщиков-собственников земельных участков, транспортных средств и недвижимости, что с этого года в налоговых уведомлениях нет отдельной квитанции - теперь вся информация, необходимая для перечисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации, указывается непосредственно в налоговом уведомлении. Для удобства оплаты налогов указаны QR-код, штрих-код и уникальный индекс документа (УИН), с помощью которых легко осуществить налоговые платежи через банковскиетерминалы, а также мобильные устройства.Оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 2 декабря 2019 года.Несвоевременная уплата налогов приведет к принудительному взысканию задолженности, аресту имущества и ограничению выезда за границу, передает пресс-служба облправительства.