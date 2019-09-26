Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 26 сентября, 20:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/09:
USD 64.19
0.48
EUR 70.59
0.57
Новости /  Общество /  Социум  

Налоговая служба в октябре проведет День открытых дверей

26 сентября 2019 17:49
87
День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц состоится 25 октября во всех налоговых инспекциях области с 9:00 до 20:00.
День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц состоится 25 октября во всех налоговых инспекциях области с 9:00 до 20:00.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на доходы физических лиц и о системе оценки гражданами качества обслуживания в территориальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, о возможностях оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в Интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, передает пресс-служба УФНС России по Самарской области 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
26 сентября 2019  19:52
Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков, совершивший два космических полета на орбитальной станции "Мир", умер на 70-м году жизни.
Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков
Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков, совершивший два космических полета на орбитальной станции "Мир", умер на 70-м году жизни.  Социум
48
26 сентября 2019  19:27
Во время торжественного богослужения в тольяттинском Спасо-Преображенском соборе звучало множество вдохновенных молитв и песнопений, прославляющих Крест Господень.
Глава Русской Православной церкви провел всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе в Тольятти
Во время торжественного богослужения в тольяттинском Спасо-Преображенском соборе звучало множество вдохновенных молитв и песнопений, прославляющих Крест... Социум
138
26 сентября 2019  17:49
День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц состоится 25 октября во всех налоговых инспекциях области с 9:00 до 20:00.
Налоговая служба в октябре проведет День открытых дверей
  Социум
86
Весь список

Здравоохранение
26 сентября 2019  20:13
Девочку из США привезли на обследование в Россию. Луна Феннер родилась с родимым пятном на лице.
Луна из США будет лечиться в России. Видео
Девочку из США привезли на обследование в Россию. Луна Феннер родилась с родимым пятном на лице.  Здравоохранение
10
26 сентября 2019  18:56
Кардиологи состязались в выполнении сложных заданий, посвященных ЭКГ, ЭХО-КГ, визуализации в кардиологии, были и клинические задачи, вопросы на общую эрудицию.
Команда из Самары победила в конкурсе молодых кардиологов России
Кардиологи состязались в выполнении сложных заданий, посвященных ЭКГ, ЭХО-КГ, визуализации в кардиологии, были и клинические задачи, вопросы на общую эрудицию.  Здравоохранение
90
26 сентября 2019  12:59
Областной наркологический диспансер отмечает 55-летие
Областной наркологический диспансер отмечает 55-летие
В рамках мероприятия состоится конференция и награждение лучших сотрудников учреждения. Здравоохранение
169
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14444
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14403
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14427
Весь список
Туризм
25 сентября 2019  13:51
Финалистами регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма в ПФО стали 22 проекта от Самарской области
Финалистами регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма в ПФО стали 22 проекта от Самарской области
В их числе фестивали еды, музыки, моды. Туризм
216
23 сентября 2019  11:58
В октябре из Самары запустят рейс до курорта в Китае
В октябре из Самары запустят рейс до курорта в Китае
Время полета составит 10 часов. Туризм
307
11 сентября 2019  09:10
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
367
Весь список
Образование
26 сентября 2019  16:08
Ученые обсудят актуальные вопросы философии.
В Самарском политехе пройдут «Борисовские чтения»
Ученые обсудят актуальные вопросы философии.   Образование
123
26 сентября 2019  12:46
В Новокуйбышевске состоится форум работников дошкольного образования
В Новокуйбышевске состоится форум работников дошкольного образования
На форуме будут обозначены основные достижения в сфере дошкольного образования Поволжского образовательного округа. Образование
188
26 сентября 2019  11:00
В Самарской области начали работать 45 центров цифрового и гуманитарного профилей Точка роста
В Самарской области начали работать 45 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
Они открыты в рамках нацпроекта «Образование». Образование
190
Весь список

Культура
26 сентября 2019  12:27
Самарцев научат делать панно из соломки По окончании мероприятия слушателям будут выданы сертификаты.
Самарцев научат делать панно из соломки
По окончании мероприятия слушателям будут выданы сертификаты. Культура
150
26 сентября 2019  09:11
Самарцев приглашают на лекцию и мастер-класс с французским актером и педагогом Фредериком Телье
Мероприятия организованы в рамках V Международного фестиваля «Французская осень». Культура
175
24 сентября 2019  22:12
Ранее фильм Кантемира Балагова был показан в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где был удостоен двух премий.
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
Ранее фильм Кантемира Балагова был показан в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где был удостоен двух премий.  Культура
313
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15138
Весь список
Мода
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
39
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
145
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
134
Весь список


Видео
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
422
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
401
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
566
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
390
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
872
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
447
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1113
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
777
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1020
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1185
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
634
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2498
Весь список

Мероприятия
Команда из Самары победила в конкурсе молодых кардиологов России
В Самаре прошла акция «Письмо водителю пассажирского автобуса»
В Самарском политехе пройдут «Борисовские чтения»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные