Налоговая служба проведет Дни открытых дверей

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В рамках мероприятия сотрудники налоговых органов разъяснят налогоплательщикам вопросы, связанные:- с необходимостью декларирования полученного дохода и уплаты с него налога;- с порядком исчисления, уплаты НДФЛ и наличия задолженности;- с получением налоговых вычетов;- с заполнением налоговой декларации по НДФЛ, в том числе с помощью ПО «Декларация» в электронном виде.Также все желающие смогут пройти процедуру регистрации в Интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.Часы работы налоговых инспекций региона в «Дни открытых дверей»:23 марта 2020 года с 09.00 до 20.00;24 марта 2020 года с 09.00 до 20.00;24 апреля 2020 года с 09.00 до 20.00;25 апреля 2020 года с 09.00 до 15.00, передает пресс-служба УФНС России по Самарской области.