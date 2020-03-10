Налоговая служба проведет Дни открытых дверей
10 марта 2020 15:20
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В рамках мероприятия сотрудники налоговых органов разъяснят налогоплательщикам вопросы, связанные:
- с необходимостью декларирования полученного дохода и уплаты с него налога;
- с порядком исчисления, уплаты НДФЛ и наличия задолженности;
- с получением налоговых вычетов;
- с заполнением налоговой декларации по НДФЛ, в том числе с помощью ПО «Декларация» в электронном виде.
Также все желающие смогут пройти процедуру регистрации в Интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Часы работы налоговых инспекций региона в «Дни открытых дверей»:
23 марта 2020 года с 09.00 до 20.00;
24 марта 2020 года с 09.00 до 20.00;
24 апреля 2020 года с 09.00 до 20.00;
25 апреля 2020 года с 09.00 до 15.00, передает пресс-служба УФНС России по Самарской области.
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