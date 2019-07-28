Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 29 июля, 01:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/07:
USD 63.13
-0.03
EUR 70.31
0.02
Новости /  Общество /  Социум  

Налог на покупки в зарубежных онлайн-магазинах увеличат вдвое

28 июля 2019 23:12
140
Министерство Финансов предложило увеличить сбор за таможенные операции с зарубежными покупками в 2 раза.
Платить пошлину за посылки необходимо, если их стоимость превышает €500, а с 2020 года — €200 в месяц. С них взымается 30% стоимости и таможенный сбор, который может увеличиться с 250 руб. до 500 руб. с 1 января 2020 года, передает iphones.ru со ссылкой на Коммерсантъ.

С 1 января 2019 года покупатель из России вправе получить товары из иностранного интернет-магазина без уплаты пошлины на сумму до €500 и не более 31 кг в календарный месяц. При выходе за этот порог он обязан заплатить пошлину в 30% от суммы превышения, но не менее €4 за 1 кг сверх лимита. С 1 января 2020 года пошлина будет начисляться не на человека, а на каждую посылку дороже €200. Ее ставка будет 15% от суммы превышения, но не менее €2 за 1 кг сверх лимита.

Сейчас предложение находится на рассмотрении правительства России.  
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
28 июля 2019  23:12
Министерство Финансов предложило увеличить сбор за таможенные операции с зарубежными покупками в 2 раза.
Налог на покупки в зарубежных онлайн-магазинах увеличат вдвое
 Министерство Финансов предложило увеличить сбор за таможенные операции с зарубежными покупками в 2 раза. Социум
133
28 июля 2019  19:18
Скамейка для проверки крепости чувств была установлена в Екатеринбурге недалеко от Ельцин-центра.
Наина Ельцина открыла памятную скамейку для "тех, кто любит, как мы с Борисом"
Скамейка для проверки крепости чувств была установлена в Екатеринбурге недалеко от Ельцин-центра.  Социум
167
28 июля 2019  18:40
В торжественном мероприятии в честь Дня ВМФ России приняло участие более четырёх тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля, подводные лодки, 41 летательный аппарат.
Десятки кораблей и самолётов. В Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад
В торжественном мероприятии в честь Дня ВМФ России приняло участие более четырёх тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля, подводные лодки, 41 летательный... Социум
181
Весь список

Здравоохранение
28 июля 2019  13:03
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи — не более 20 минут. Здравоохранение
265
28 июля 2019  10:37
Роспотребнадзор раскрыл цифры количество больных хроническим гепатитом С В России им больны около 3,5 млн человек.
Роспотребнадзор раскрыл цифры количество больных хроническим гепатитом С
В России им больны около 3,5 млн человек.   Здравоохранение
280
26 июля 2019  13:18
Дмитрий Азаров провёл заседание областной антинаркотической комиссии
Дмитрий Азаров провёл заседание областной антинаркотической комиссии
Деятельность муниципалитетов в вопросе оздоровления наркоситуации принесла положительные результаты. Здравоохранение
387
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14105
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14127
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14281
Весь список
Туризм
26 июля 2019  12:11
Самой популярной локацией на летних выходных для самарцев оказался Ставропольский район
Самой популярной локацией на летних выходных для самарцев оказался Ставропольский район
Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями. Туризм
377
24 июля 2019  13:33
В Самаре с начала года спрос на чемоданы вырос в 2,3 раза
В Самаре с начала года спрос на чемоданы вырос в 2,3 раза
Активнее всего горожане интересовались покупкой чемоданов в июне. Туризм
296
24 июля 2019  12:52
Грушинский фестиваль в Самарской области снова пошел в рост
Грушинский фестиваль в Самарской области снова пошел в рост
За все дни фестиваля на него приехало порядка 30 тыс. гостей. Туризм
278
Весь список
Образование
27 июля 2019  14:38
За которые людям должно быть стыдно.
Названы самые позорные грамматические ошибки
За которые людям должно быть стыдно.  Образование
515
26 июля 2019  12:53
Рособрнадзор установил проходные баллы по ЕГЭ
Рособрнадзор установил проходные баллы по ЕГЭ
Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Образование
400
26 июля 2019  09:10
Школьным медалям прибавят баллов ЕГЭ
Школьным медалям прибавят баллов ЕГЭ
Какие изменения предлагают внести в закон об образовании. Образование
2133
Весь список

Культура
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
273
26 июля 2019  09:44
27 и 28 июля в Самаре на набережной прозвучат джаз, барабаны АШЕ и хэндпаны
27 и 28 июля в Самаре на набережной прозвучат джаз, барабаны "АШЕ" и хэндпаны
Мероприятия пройдут в рамках общественного проекта «Культурное сердце России». Культура
315
24 июля 2019  21:44
Артист умер у себя дома 19 июля после непродолжительной болезни.
Умер актер Рутгер Хауэр
Артист умер у себя дома 19 июля после непродолжительной болезни.  Культура
417
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14871
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14379
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1075
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1555
Весь список


Видео
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
426
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
323
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
494
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
430
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
341
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
477
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
274
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
585
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
773
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
680
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
884
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
889
Весь список

Мероприятия
В Самаре стартовал международный этноисторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения»
На улице Куйбышева проходит Гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов-2019»
В Самаре на набережной отметят День Военно-Морского Флота России
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные