Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

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По данным Минобороны, оба погибших летчика не успели катапультироваться. Их тела находились в кабине воздушного судна, которая при падении ушла под землю на глубину более трех метров. Ее извлекли из образовавшейся воронки.Су-25УБ, выполнявший полет без боекомплекта, потерпел крушение во вторник, примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска.Штурмовик в момент удара об землю взорвался и полностью разрушился.Фото: ТАСС