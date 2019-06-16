Найденному коту Алибасова предложили рекламных контрактов на $150 тысяч
16 июня 2019 20:01
124
— На повестке дня стоит вопрос об участии Чучи в грядущем гастрольном туре и съёмках новых клипов группы "На-На". Это определённо может принести дополнительный заработок Алибасову и участникам группы, — высказался Вадим Горжанкин.
Кота хотят показать у себя не только производители кормов или зоотоваров, но также парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения. Почти со всеми организациями достигнуто предварительное соглашение.
— Единственный заказ, от которого мы отказались, был от компании, производящей средства от облысения для мужчин. Они предлагали Чуче участвовать в рекламе со слоганом "Хватит быть лысым!", — заявил пиар-директор, добавив, что многие мужчины не считают лысину недостатком.
Как ранее сообщал Лайф, во время пресс-конференции, проходившей в квартире Бари Алибасова по поводу его состояния после отравления, сбежал домашний кот семьи по кличке Чуча.
За возвращение животного семья пообещала выплатить вознаграждение в 800 тысяч рублей. Этим воспользовался злоумышленник и подсунул семье другого кота такой же породы. Сам Чуча нашёлся через несколько дней в школе кунг-фу. А его "двойника" направили на передержку к поклоннице группы "На-На".
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
16 июня 2019 20:01
Единственное предложение, от которого точно оградили сфинкса, — это съёмки в рекламе средства от облысения. Социум
123
16 июня 2019 17:14
Уже второй год на территории фестиваля будут установлены контейнеры для раздельного сбора в 5-ти точках. Социум
142
16 июня 2019 16:20
Ему было 53 года. Социум
274
Здравоохранение
16 июня 2019 10:12
Губернатор отметил, что сегодня перед системой здравоохранения Самарской области стоят серьезные, масштабные задачи. Здравоохранение
231
14 июня 2019 14:27
13 июня в Самарском академическом театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Здравоохранение
1971
14 июня 2019 12:25
В целом по России спрос на медицинских работников увеличился на 7,3%. Здравоохранение
316
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13866
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13937
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14140
Туризм
12 июня 2019 13:04
Он стал победителем сразу в двух номинациях. Туризм
256
11 июня 2019 13:18
Приём и учёт заявлений будут осуществлять подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ. Туризм
281
11 июня 2019 11:26
Меньше всего желающих пить в отпуске крепкий алкоголь. Туризм
317
Образование
14 июня 2019 13:45
Также планируется сократить время нахождения в очереди в раздевалки. Образование
377
11 июня 2019 15:39
Особое внимание уделяется тем проектам, у которых уже есть заинтересованные партнеры и потенциальные потребители. Образование
290
11 июня 2019 12:11
Трудоустройство людей с ментальной инвалидностью в Самарской области – не миф, но реальность! Образование
222
Культура
14 июня 2019 17:22
Идет подготовка пляжа на берегу реки Волги. Культура
479
14 июня 2019 16:50
Каждые выходные духовой оркестр и группа «Джаз-Вояж» будут давать кнцерты в Струковском саду, на набережной, в парках «50-летия Октября» и... Культура
444
14 июня 2019 09:55
Гости смогли поближе познакомиться с историей нашего края. Культура
182
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14661
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14241
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
893
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1382
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
357
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
341
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
313
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
407
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
402
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
352
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
287
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
572
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
593
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
345
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
645
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
567
Мероприятия