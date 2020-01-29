Награды правозащитной сферы вручены Народному артисту СО Олегу Белову и заслуженному работнику культуры РФ Эллеоноре Куруленко
29 января 2020 15:29
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«Я с удовольствие выполняю просьбу Татьяны Николаевны Москальковой, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и вручаю Благодарность одному из самых любимых самарской публикой актеров. В 2012 году Олегу Константиновичу предложили попробовать себя в новой роли - создать на общественных началах театральную студию в Самарской областной психиатрической больнице. Так появился театр «Счастливый случай». Подвижническая работа Олега Константиновича Белова и его команды помогла не только приблизить многих пациентов к выздоровлению, побороть болезнь с помощью искусства, но и вывести на новый уровень общение пациентов и медицинского персонала» - отметила Ольга Гальцова, Уполномоченный по правам человека в Самарской области.
Актерами студии стали пациенты Самарской областной психиатрической больницы, для которых театральное искусство стало – способ реабилитации. Пациенты получили возможность восстанавливать утраченные навыки владения голосом, телом, мыслями, эмоциями, тренировать память. Совершая значимые поступки на сцене, они научились переносить приобретённый позитивный опыт в жизнь, получили возможность спонтанного общения, здоровой импровизации.
С каждой постановкой количество пациентов, желающих заниматься в студии, увеличивалось, а врачи отмечали значительный прогресс у пациентов, прошедших театральную реабилитацию. Присутствующий на заседании главный врач Самарской областной психиатрической больницы Михаил Соломонович Шейфер подтвердил, что многие пациенты, занимавшиеся в театральной студии, смогли войти в ремиссию и покинуть больничные стены, причём среди них были и недееспособные инвалиды, ранее годами лежавшие в стационаре. Этот результат был достигнут благодаря совместным усилиям врачей и работе Олега Константиновича Белова и его супруги Галины, которая также вносит огромный вклад в работу театральной студии «Счастливый случай».
Стоит отметить, что проект «Счастливый случай» помог и самому Олегу Белову восстановиться и вернуться на сцену Самарского академического театра драмы им. Горького.
И еще одна награда, Почетная грамота Уполномоченного по правам человека в Самарской области была вручена заслуженному работнику Российской Федерации Эллеоноре Куруленко, культуролог, специалист по проблемам культуры детства, теории культуры, культурологическому образованию - за активную гражданскую позицию, многолетнюю высокопрофессиональную работу, достигнутые успехи по содействию гражданам в реализации прав и свобод, закрепленных Конституцией Российской Федерации, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.
Фото: пресс-служба УПЧ в Самарской области
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