Начинается прием заявок на участие в Областной общественной акции «Народное признание»

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Основная задача Акции — определить самых достойных людей губернии среди тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.Акция пройдет в несколько этапов. В сентябре состоится прием заявок на участие от населения. В октябре пройдут заседания комиссий Общественного совета по определению номинантов. 4 ноября будет дан старт общественного голосования, по итогам которого члены совета определят Лауреатов Акции 2019 года. Награждение победителей, традиционно, в конце декабря.«Народное признание» в 2019 году пройдет по следующим номинациям: «Единство и Успех», «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «За верность земле», «Волшебный мир театра», «Большие люди малого села», «Поколение добра».Стоит отметить, что 2019 год в соответствии с Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом театра в России. В связи с этим в текущем году была включена номинация «Волшебный мир театра».Еще две новые номинации – это «За верность земле», посвященная людям и коллективам, внесшим значительный вклад в развитие сельскохозяйственного производства в Самарской области, повышение качества жизни на селе, заслужившие своим трудом уважение и признание земляков, и «Большие люди малого села», посвященная тем людям, которые внесли значительный вклад в развитие села в сфере экономики, строительства, спорта, здравоохранения, образования, культуры, искусства, творчества, развитие межнациональных отношений на территории Самарской области.Заявку на участие инициативные группы могут подать с 7 по 21 сентября с 9.00 до 18.00 по адресам:443010, г.о. Самара, ул. Фрунзе, д. 106, каб. № 12 (министерство культуры Самарской области) по номинациям: «Единство и Успех», «За верность земле», «Волшебный мир театра», «Поколение добра»;443110, г.о. Самара, пр. Ленина, 14 а (ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека») по номинациям: «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «Большие люди малого села».Положение об акции и электронная версия заявки размещены на сайте www.mincult.samregion.ru, www.samregion.ru, передает пресс-служба облправительства.