Начался прием заявок на участие в VIII Всероссийском литературном фестивале им. Михаила Анищенко

135

В этом году фестиваль будет проходить с 18 по 20 сентября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Самарской области, в рамках Национального проекта «Культура», с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов.К участию в фестивале приглашаются поэты и прозаики в возрасте от 18 до 35 лет, пишущие на русском языке. На конкурс принимаются литературные работы для участия в семинарах: прозы (общий объем не более 3 авторских листов); поэзии (общий объем не более 200 строк); детской литературы (литература для детей и подростков, объем прозы – не более 3 авторских листов, поэзии – не более 200 строк).Напомним, по сложившейся многолетней традиции, участники и мастера – профессиональные писатели и поэты - отправляются в живописнейшие места Самарской луки. Помимо участия в мастер-классах и семинарах от известных российских литераторов молодые дарования созерцают удивительную природу Жигулей, которая вдохновляет и позитивно влияет на их творчество. Кроме того, в этом году в рамках фестиваля будет проводиться специальная программа для организаторов литературного процесса, а также межрегиональный литературный турнир, победители которого получат сертификаты на издание собственной книги.Прием заявок до 25 августа 2020 года включительно на электронный адрес litfest-samara@yandex.ru с пометкой «Фестиваль Анищенко-2020».С подробными условиями участия можно ознакомиться в Положении о проведении фестиваля https://vk.com/litfestsamara?z=photo-59508491_457239734%2Falbum-59508491_00%2Frev, передает пресс-служба СОУНБ.