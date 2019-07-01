Начался прием документов на соискание именных премий Губернатора для людей с ОВЗ и родителей, воспитывающих двух или более детей-инвалидов
1 июля 2019 16:35
126
Срок окончания приема заявок – 1 сентября 2019 года.
Премии присуждаются в следующих номинациях:
«Образование и наука» — 3 премии;
«Литература и искусство» — 3 премии;
«Техническое и народное творчество» — 3 премии;
«Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность» — 3 премии;
«Физическая культура и спорт» — 3 премии;
«Общественная деятельность» — 3 премии;
«Родители, воспитывающие двух и более детей-инвалидов» — 3 премии.
Премии присуждаются людям с ограниченными возможностями здоровья, а также родителям, воспитывающим двух и более детей-инвалидов в соответствии с критериями, изложенными в приказе министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 08.11.2012 № 662. Размер каждой премии составляет 20,0 тыс.рублей.
Претендентам необходимо предоставить в Комиссию по присуждению именных премий Губернатора области для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей, воспитывающих двух или более детей-инвалидов следующие документы:
— заявление соискателя (или его представителя) на участие в конкурсе;
— анкету, заполненную соискателем (или его представителем);
— автобиографию (в свободной форме);
— характеристику (в свободной форме);
— копию справки бюро МСЭ об установлении группы инвалидности;
— документы, подтверждающие результаты деятельности (копии грамот, дипломов, печатные работы, картины, художественные изделия и т.д.);
— копию индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида.
Пакет документов может быть дополнен ходатайством выдвигающей организации (в свободной форме).
Не допускается повторное присуждение премий в одной номинации одному и тому же лицу, а также присуждение премий одному лицу по нескольким номинациям одновременно.
Подробная информация, в том числе образцы документов, указана на официальном сайте министерства в разделе «Новости», а также на сайте «Реабилитация инвалидов Самарской области».
Документы на соискание премий принимаются в государственных казенных учреждениях Самарской области «Комплексные центры социального обслуживания населения», территориальных отделах министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области по месту жительства, а также в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области по адресу: 443086, г.Самара, ул.Революционная, д.44, каб.413, тел. 334-86-41, электронная почта: snp@socio.samregion.ru (отв. Супотницкая Наталья Петровна), передает пресс-служба облправительства.
Фото из открытых источников
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