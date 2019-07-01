Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 1 июля, 20:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/07:
USD 63.08
0.03
EUR 71.82
0.16
Новости /  Общество /  Социум  

Начался прием документов на соискание именных премий Губернатора для людей с ОВЗ и родителей, воспитывающих двух или более детей-инвалидов

1 июля 2019 16:35
126
Срок окончания приема заявок – 1 сентября 2019 года.
В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 27.07.1999 № 200 «Об именных премиях Губернатора области для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей, воспитывающих двух или более детей-инвалидов» в целях стимулирования данной категории населения к активному образу жизни министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области объявлен прием документов на соискание премий 2019 года.

Срок окончания приема заявок – 1 сентября 2019 года.

Премии присуждаются в следующих номинациях:

«Образование и наука» — 3 премии;

«Литература и искусство» — 3 премии;

«Техническое и народное творчество» — 3 премии;

«Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность» — 3 премии;

«Физическая культура и спорт» — 3 премии;

«Общественная деятельность» — 3 премии;

«Родители, воспитывающие двух и более детей-инвалидов» — 3 премии.

Премии присуждаются людям с ограниченными возможностями здоровья, а также родителям, воспитывающим двух и более детей-инвалидов в соответствии с критериями, изложенными в приказе министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 08.11.2012 № 662. Размер каждой премии составляет 20,0 тыс.рублей.

Претендентам необходимо предоставить в Комиссию по присуждению именных премий Губернатора области для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей, воспитывающих двух или более детей-инвалидов следующие документы:

— заявление соискателя (или его представителя) на участие в конкурсе;

— анкету, заполненную соискателем (или его представителем);

— автобиографию (в свободной форме);

— характеристику (в свободной форме);

— копию справки бюро МСЭ об установлении группы инвалидности;

— документы, подтверждающие результаты деятельности (копии грамот, дипломов, печатные работы, картины, художественные изделия и т.д.);

— копию индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида.

Пакет документов может быть дополнен ходатайством выдвигающей организации (в свободной форме).

Не допускается повторное присуждение премий в одной номинации одному и тому же лицу, а также присуждение премий одному лицу по нескольким номинациям одновременно.

Подробная информация, в том числе образцы документов, указана на официальном сайте министерства в разделе «Новости», а также на сайте «Реабилитация инвалидов Самарской области».

Документы на соискание премий принимаются в государственных казенных учреждениях Самарской области «Комплексные центры социального обслуживания населения», территориальных отделах министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области по месту жительства, а также в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области по адресу: 443086, г.Самара, ул.Революционная, д.44, каб.413, тел. 334-86-41, электронная почта: snp@socio.samregion.ru (отв. Супотницкая Наталья Петровна), передает пресс-служба облправительства.



Фото из открытых источников 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
1 июля 2019  20:36
Пожары от электротехнических причин возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами.
МЧС СО: Неисправная электропроводка может стать причиной пожара
Пожары от электротехнических причин возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании... Социум
0
1 июля 2019  20:15
По статистике основная причина «транспортных» пожаров кроется в самих автомобилях - неисправность электрооборудования.
МЧС СО: За прошедшие выходные произошло 4 пожара на автомобильном транспорте
По статистике основная причина «транспортных» пожаров кроется в самих автомобилях - неисправность электрооборудования.   Социум
15
1 июля 2019  18:30
Бронеавтомобиль обеспечивает высокую защищённость экипажа, груза и узлов автомобиля от стрелкового вооружения, и фугасов в боевых условиях.
Спецназ ЦВО получил модернизированные бронеавтомобили «Тигр-М СпН»
Бронеавтомобиль обеспечивает высокую защищённость экипажа, груза и узлов автомобиля от стрелкового вооружения, и фугасов в боевых условиях.  Социум
145
Весь список

Здравоохранение
1 июля 2019  11:00
В Роспотребнадзоре рассказали о правильном выборе молока
В Роспотребнадзоре рассказали о правильном выборе молока
От покупки молока стоит отказаться, если упаковка повреждена. Здравоохранение
232
29 июня 2019  11:47
Правительство России ограничило закупки иностранных медицинских изделий
Правительство России ограничило закупки иностранных медицинских изделий
В список внесли 14 новых позиций. Здравоохранение
467
27 июня 2019  19:11
Руководитель ведомства представил медицинскому сообществу нового главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области по стоматологии Александра Нестерова.
Михаил Ратманов назначил нового главного стоматолога Самарской области
Руководитель ведомства представил медицинскому сообществу нового главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области по... Здравоохранение
484
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13959
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14000
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14209
Весь список
Туризм
26 июня 2019  09:50
В Самаре открылся музей Быт страны Советов».
В Самаре открылся музей «Быт страны Советов».
Он расположен на ул. Молодогвардейская. Туризм
284
25 июня 2019  10:30
Электронная путевка станет обязательной для туроператоров
Электронная путевка станет обязательной для туроператоров
Постановление правительства об этом вступает в силу с 25 июня. Туризм
255
19 июня 2019  12:06
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица.
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
342
Весь список
Образование
1 июля 2019  17:11
Первые междисциплинарные проекты готовы к запуску на рынке.
Самые опытные МПК СамГТУ отчитались о работе
Первые междисциплинарные проекты готовы к запуску на рынке.   Образование
122
29 июня 2019  12:44
В Самаре в СГЭУ стартовал отборочный этап всероссийского конкурса Цифровой прорыв
В Самаре в СГЭУ стартовал отборочный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
Около 30 самарских команд борются за право выйти в финал. Образование
482
27 июня 2019  23:48
В этом году в тройку лидеров вошли МИСиС, МГИМО и Физтех.
Forbes представляет новый рейтинг лучших вузов России
В этом году в тройку лидеров вошли МИСиС, МГИМО и Физтех.  Образование
324
Весь список

Культура
1 июля 2019  14:21
В Струковском парке состоится торжественное мероприятие - областной башкирский праздник «Йыйын – 2019».
В Самаре пройдет областной национальный башкирский праздник, посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан
 В Струковском парке состоится торжественное мероприятие - областной башкирский праздник «Йыйын – 2019».  Культура
193
1 июля 2019  11:28
В Самарской области прошел фестиваль музыки и искусств для детей Тремоло детям»
В Самарской области прошел фестиваль музыки и искусств для детей «Тремоло детям»
Желающих дать волю своей творческой фантазии собралось около 70 человек.  Культура
192
29 июня 2019  18:16
Концертные программы всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» пройдут 30 июня в Летнем театре Струковского сада.
В связи с погодными условиями выступления оркестров с набережной реки Волги переносятся в Струковский сад
 Концертные программы всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» пройдут 30 июня в Летнем театре Струковского сада.   Культура
531
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14746
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14289
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
978
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1452
Весь список


Видео
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
2993
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
950
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
342
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
526
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
466
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
426
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
582
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
459
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
694
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
714
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
448
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
772
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоялось первенство России по мини-гольфу
До конца лета каждый вторник в самарском Историческом парке объявлен «Счастливым днем»
На базе ФК "Крылья Советов" в дружеском матче сошлись команда правительства СО и ветеранов клуба
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные