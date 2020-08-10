Начальником У МВД Сызрани назначен полковник Денис Кириллов

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Полковник внутренней службы Денис Кириллов назначен на эту должность приказом начальника ГУ МВД России по Самарской области от 06 агуста 2020 года.Денис Геннадьевич Кириллов родился 2 января 1982 года в городе Куйбышев. После окончания Саратовского юридического института МВД России начал службу с должности участкового уполномоченного милиции. Работал в уголовном розыске. С 2011 года проходил службу в должности старшего инспектора Инспекции Штаба ГУ МВД России по Самарской области. Награжден ведомственными наградами: медалью «За отличие в службе» 2 и 3 степени и 1-ой степени «За доблесть в службе». Андрей Токарев подчеркнул, что перед новым руководителем одними из основных стоят задачи по стабилизации и улучшению оперативной обстановки на обслуживаемой территории.В зале Управления Сызранской полиции присутствовали личный состав, руководители местного силового блока, представители Администрации города и главы Муниципальных образований, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской област