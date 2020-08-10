Начальником У МВД Сызрани назначен полковник Денис Кириллов

Сегодня, 10 августа, врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Андрей Токарев представил личному составу начальника Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское».
Полковник внутренней службы Денис Кириллов назначен на эту должность приказом начальника ГУ МВД России по Самарской области от 06 агуста 2020 года.
Денис Геннадьевич Кириллов родился 2 января 1982 года в городе Куйбышев. После окончания Саратовского юридического института МВД России начал службу с должности участкового уполномоченного милиции. Работал в уголовном розыске. С 2011 года проходил службу в должности старшего инспектора Инспекции Штаба ГУ МВД России по Самарской области. Награжден ведомственными наградами: медалью «За отличие в службе» 2 и 3 степени и 1-ой степени «За доблесть в службе». Андрей Токарев подчеркнул, что перед новым руководителем одними из основных стоят задачи по стабилизации и улучшению оперативной обстановки на обслуживаемой территории.
В зале Управления Сызранской полиции присутствовали личный состав, руководители местного силового блока, представители Администрации города и главы Муниципальных образований, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской област
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