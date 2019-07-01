Начальником У МВД Самары назначен Вадим Ятайкин
1 июля 2019 22:08
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Вадим Ятайкин был назначен на новую должности приказом начальника областного полицейского главка.
Ранее Вадим Ятайкин служил на должности заместителя начальника - начальника полиции УМВД России по Тольятти.
Прежний руководитель У МВД России по Самаре Дмитрий Блохин вышел на пенсию.
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