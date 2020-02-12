Начальник Самарской таможни проведет личный прием граждан

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Прием граждан состоится 18 февраля 2020 года с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210.Предварительная запись на прием обязательна. Запись осуществляется по телефонам 8 (846) 933 72 77, 8 (846) 933 72 27 (круглосуточно), 8 (846) 933 73 28.При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, передает пресс-служба Самарской таможни.Фото из открытых источников