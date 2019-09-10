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9 сентября началась плановая инспекторская проверка Главного управления МЧС России по Самарской области. В состав ее комиссии входят представители различных структурных подразделений Центрального аппарата Министерства. В течение двух недель они будут оценивать готовность Главного управления к реализации необходимого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах региона, а также к выполнению поставленных задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.В первый день проверки состоялось представление рабочего состава комиссии и руководящего состава Главного управления и подчиненных подразделений. Согласно плана проверки прошел строевой смотр личного состава, представители комиссии проверили готовность экипировки в случае реагирования на чрезвычайные ситуации и приняли зачеты по направлениям профессиональной деятельности.В дальнейшем, в ходе проверки будет проверена физическая подготовка личного состава, а также проведена командно-штабная тренировка и контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение.В рамках инспекции у представителей федеральной противопожарной службы, военнослужащих и гражданского персонала Главного управления будет возможность задать служебные и иные вопросы представителям комиссии. Кроме того, в этот период председателем Комиссии Центрального аппарата МЧС России Еникеевой Луизой Фагиловной будет осуществляться личный прием граждан и сотрудников МЧС по служебным и личным вопросам, а также вопросам, входящим в компетенцию ведомства. Записаться на прием можно по телефонам, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС