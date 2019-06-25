Началась аккредитация СМИ на Молодёжный форум «iВолга 2.0»

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Началась аккредитация СМИ на Молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0», который пройдет в Самарской области с 23 по 31 июля 2019 года на Мастрюковских озёрах.Для получения аккредитации с 24 июня по 15 июля 2019 года необходимо направить заполненную и подписанную заявку (Приложение 1 Положения об аккредитации) в Дирекцию Форума на электронную почту ivolgapress@gmail.com в срок до 10 июля 2019 года. Решение об аккредитации принимается в четырехдневный срок со дня поступления заявки.Аккредитация СМИ и блогеров дает право:- заранее получать информацию о мероприятиях форума и изменениях в программе;- по предварительной заявке получать содействие в проведении аудио-, видеозаписи и фото-, видеосъемки;- пользоваться архивными аудио-, видео-, фотоматериалами;- посещать брифинги, пресс-конференции, иные мероприятия, специально организованные для СМИ пресс-центром форума;- пользоваться оргтехникой, установленной в пресс-центре форума.В седьмой раз на территории Самарской области участники форума из 14 регионов ПФО, других субъектов Российской Федерации, а также представители молодёжи иностранных государств будут защищать свои проекты и проходить образовательные программы.Молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатором форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.Появление новых смен, обновление полюбившихся, совершенствование системы регистрации и подготовка уникальной образовательной программы – все это дало форуму высокий интерес участников. С 2013 года более 300 проектов участников «iВолги» получили грантовую поддержку, общий фонд которой составил более 56 миллионов рублей, передает пресс-центр «iВолга».